Kultur in Moers Grafschafter Konzertchor probt Rossini-Messe

Vor knapp einem Jahr hat der Grafschafter Konzertchor in der Katholischen Kirche St. Martinus in Moers-Repelen Haydns „Schöpfung“ gesungen. In zwei Wochen, genauer gesagt am Sonntag, 3. September um 17 Uhr, präsentiert er seinen Freunden an gleicher Stelle mit der „Petite Messe Solennelle“ diesmal ein Werk von Gioachino Rossini. „Petite“, also klein, ist die Messe mit ihrer Zeitdauer von fast 90 Minuten zwar nicht, aber „solennelle“, im Sinne von „feierlich“ ist sie in der Tat. Musikkenner halten das 1864 uraufgeführte Werk laut Wikipedia sogar für eine der wichtigsten geistlichen Komposition aus Rossinis letzter, großer Schaffensphase.