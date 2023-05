Europawochen 2023 in Moers Grafschafter Gymnasium gewinnt mit Debatte

Zum neunten Mal in Folge hat das Grafschafter Gymnasium den Europawettbewerb „Europawochen 2023 NRW“ gewonnen. Unter dem Motto „Digitalize yourself – Lernen im Wandel als Balanceakt zwischen Humanisierung und Digitalisierung“ wurde eine Podiumsdiskussion durchgeführt. Welche Vorstellungen haben Sie eigentlich von einem Leben in der Moderne? Arbeiten Sie ausschließlich digital? Welche Vorteile bietet, Ihrer Meinung nach, die Digitalisierung? Solche und weitere Fragen waren Thema.