Grafschafter Diakonie in Moers Verborgenen Wünschen auf der Spur

Bis November 2022 trainierten die Fachkräfte dafür. Mitarbeitende aus der Verwaltung und der Essensausgabe waren dabei. Genauso wie Fachkräfte aus der Pflege, vom Sozialen Dienst und der Leitung der Einrichtung. Um den Bedürfnissen ihrer Bewohnenden noch mehr auf die Spur zu kommen, nahmen sie zuerst ihre eigenen Wünsche in den Blick: Was macht für mich gute Arbeit aus? An welchen Stellen leiste ich sie bereits und welche Möglichkeit habe ich darüber hinaus noch, während der täglichen Aufgaben auf die Senioren einzugehen?