Fraktion im Moerser Stadrat Grafschafter befürchten „doppeltes Grundsteuer-Desaster“

Auch wenn der Kreis sich rühme, dass der Hebesatz zur Kreisumlage in Höhe von zurzeit 36,4 Prozent stabil bleibt, so komme auf den Moerser Haushalt dennoch eine Summe von insgesamt 75,8 Millionen Euro – und damit ein Plus zum Vorjahr von immerhin 6,1 Millionen – zu, sagt Grafschafter-Fraktionschef Claus Peter Küster. „Hier ist also dringend geboten, dass der CDU-geführte Kreistag ein drastisches Sparprogramm einleitet, zumal mit der Umsetzung der neuen Grundsteuerreform in 2025 teils weitere sehr hohe Mehrbelastungen auf die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zukommen, falls die Musterklagen unter anderem vom Bund der Steuerzahler NRW nichts bewirken können und die Landesregierung nicht gegensteuert.“