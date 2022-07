Kultur in Moers : Mit Musik die Welt verbessern

Moers Die Proben des Jugendsymphonieorchesters der Ukraine in der Grafenstadt waren erfolgreich. Zum Abschluss besuchte Dirigentin Oksana Lyliv den Moerser Bürgemeister Christoph Fleischhauer.

Zum Abschluss der Probenphase des Jugendsymphonieorchesters der Ukraine in Moers besuchte Dirigentin Oksana Lyliv am Donnerstag, 23. Juni, Bürgemeister Christoph Fleischhauer . Begleitet haben sie Konrad Göke, Organisator des Konzertreihe ‚Moers klingt‘, und Ulrich Hecker (Vorsitzender ‚Erinnern für die Zukunft‘).

Oksana Lyliv hatte das Orchester im Jahr 2016 gegründet, um die talentiertesten jungen Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Ukraine zu versammeln. Hauptberuflich ist die Dirigentin Generalmusikdirektorin des Teatro Comunale di Bologna in Italien. Damit ist sie die erste Frau, die in Italien ein Opernhaus leitet.

So klappt es in der Gastfamilie Meiss

Musiker aus der Ukraine in Neukirchen-Vluyn : So klappt es in der Gastfamilie Meiss

Mit den Auftritten steht Moers in einer Reihe mit der Festivalstadt Bayreuth, wo das Orchester ebenfalls zu erleben ist. „Das ist gut für die Kultur in Moers“, war sich die Dirigentin sicher. Trotzdem die Proben von 9 bis 20 Uhr sehr dicht getaktet waren, konnten die jungen Menschen ein wenig die Angebote in Moers nutzen. „Ich hoffe, dass aus den Besuchen etwas erwächst, was die Krisenzeiten übersteht“, sagte Bürgermeister Christoph Fleischhauer abschließend.