Fahndungsefolg nach Diebstahl in Moers : GPS-Tracker führt zu mutmaßlichen Fahraddieben

Moers Eine Diebstahlserie in Moers und Krefeld scheint aufgeklärt. In Baden-Württemberg hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Moderne Technik und der Hinweis eines Sicherheitsunternehmens brachten die Ermittler auf die richtige Spur.

In Kirchheim/Teck (Baden-Württemberg) sind zwei Männer und eine Frau gefasst worden, die Anfang August mehrere hochwertige Fahrräder, Pedelecs und E-Bikes in Moers und Krefeld gestohlen haben sollen. Der Hinweis eines Sicherheitsunternehmens brachte die Polizei am frühen Sonntagmorgen auf die Spur des Trios. Eines der E-Bikes war mit einem GPS-Tracker gesichert, dessen Signal am Sonntag von der Firma an einer Tankstelle in Kirchheim/Teck geortet und an die Polizei weitergeleitet werden konnte. Die drei Tatverdächtigen waren mit einem Mercedes Sprinter unterwegs. Bei der Durchsuchung des Transporters fanden die Ermittler einen Elektroroller und fünf teilweise zerlegte Fahrräder, die zur Fahndung ausgeschrieben waren. Zudem wurden im Gepäck eines der Männer und der Frau mehrere hundert Gramm teilweise bereits verkaufsfertig verpacktes Marihuana, weitere illegale Drogen sowie mehrere tausend Euro Bargeld gefunden und beschlagnahmt. Die drei rumänischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland befinden sich inzwischen wegen Verdachts des Bandendiebstahls, der Bandenhehlerei und des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft.