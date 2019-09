Goldener Meisterbrief für Rudy Spruytenburg : Seit fast 75 Jahren ein Familienunternehmen

Moers Gas- und Wasserinstallateur Rudi Spruytenburg wurde mit dem Goldenen Meisterbrief geehrt.

„Man ist mit dem Betrieb verheiratet.“ Diesen Satz nehmen die Spruytenburgs immer wieder in den Mund, seien es nun Rudi und Ruth Spruytenburg aus der zweiten Generation oder Jan und Angela Spruytenburg aus der dritten. Wie die Freude in ihren Gesichtern zeigt, sind sie glücklich verheiratet, miteinander und mit einem kleinen Familienunternehmen für Heizung und Sanitär – ihrem Familienunternehmen. „Der persönliche Kontakt zu den Kunden und Mitarbeitern ist das Schöne“, beschreibt Rudi Spruytenburg das familiäre Klima. Am Freitag erhielt er aus den Händen des Kreishandwerksmeister Günter den Goldenen Meisterbrief als Gas- und Wasserinstallateur.