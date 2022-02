Unternehmen in Moers : Medipee eröffnet gläserne Manufaktur in Moers

Vertriebsleiter Noel Schaefer in der gläsernen Manufaktur. Foto: Norbert Prümen

Moers Das Medizintechnik-Unternehmen ist jetzt auch an der Pfefferstraße mitten in der Moerser Innenstadt zu finden. Derzeit arbeitet das Unternehmen an dem Verfahren für die Erstattung durch Krankenkassen, damit das Medipee-System demnächst von Ärzten verschrieben werden kann.