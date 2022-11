Karneval in Moers : Sparkassen-Chef ist KGK-Ehrenmitglied

Moers Giovanni Malaponti freute sich über die Auszeichnung des Kulturausschusses Grafschafter Karneval, die er bei der Ordensmatinee des Prinzenpaars erhielt. Ohne die Sparkasse würde es den Nelkensamstagzug und den Karneval in dieser Form nicht geben, betonte KGK-Präsidenten Hansi Kitzhofer.

Giovanni Malaponti erhielt die Auszeichnung gleichzeitig für sein persönliches Engagement wie für das Engagement der Sparkasse am Niederrhein. „Das Prinzenpaar wird unmittelbar unterstützt, wie der Kulturausschuss Grafschafter Karneval und die heimischen Karnevalsvereine unterstützt werden“, sagte der Moerser, der seit 2005 dem Vorstand der Sparkasse am Niederrhein angehört und seit 2009 dessen Vorsitzender ist. „Die Sparkasse in Moers existiert sei 188 Jahren. Sie sponsert von Anfang an den Kulturausschuss Grafschafter Karneval, der in dieser Session sein 66. Jubiläum feiert.“ Schon als am 1. Februar 1959 der erste Karnevalsumzug durch Moers zog, damals noch am Sonntag vor Nelkensamstag, soll die Sparkasse sich finanziell beteiligt haben. Der Zug war vom Festausschuss der Interessengemeinschaft Moerser, Rheinhausener und Neukirchen-Vluyner Karnevalsgesellschaften organisiert worden, der sich in nach seiner Gründung am 6. November 1957 in seiner zweiten Session befunden hatte.