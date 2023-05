Arbeitnehmempfang im Moerser Rathaus Arbeitskräftemangel sorgt für Herausforderungen

Als grundsätzlichen Auslöser für den Arbeitskräftemangel identifizierte Frank Thon den demografischen Wandel und den Mangel an Ausbildungsstellen. „Nur fünf Prozent der Betriebe bilden aus“, stellte der Gewerkschaftsfunktionär fest. Fleischhauer bestätigte diese Einschätzung. Deshalb bildet die Stadt Moers seit einigen Jahren wieder vermehrt aus. Problematisch sei allerdings, dass manche ehemaligen Azubis zu größeren Kommunen wechseln, die bessere Vergütungen zahlen dürfen. Den Mangel an Arbeitskräften verdeutlichte Karsten Kaus mit konkreten Zahlen: „Bei einer Million Menschen, die jährlich in den Ruhestand gehen, kommen nur 600.000 nach.“ Als Lösung für dieses Problem warben die Gewerkschaftsvertreter dafür, dass gezielt Arbeitskräfte aus dem Ausland angeworben werden.