Steigende Preise in Moers und Umgebung : Gewerkschaft fordert „Energiepreisdeckel“

Kreis Wesel Die Inflation belaste die Haushalte, sagt die NGG. Menschen mit geringen Einkommen sollten deshalb gezielt entlastet werden.

Inflation frisst Einkommen auf: Wegen rasant steigender Preise gehen den Haushalten im Kreis Wesel in diesem Jahr rund 205 Millionen Euro an Kaufkraft verloren – vorausgesetzt, die bisherige Teuerungsrate zieht nicht noch weiter an. Allein bei Lebensmitteln müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher mit Mehrausgaben von 95,8 Millionen Euro rechnen. Das teilte am Donnerstag die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit.