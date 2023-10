Buchveröffentlichung in Moers Der Tod und was danach kommt

Mit Beginn der Intendanz von Ulrich Greb am Schlosstheater Moers (STM) ab der Spielzeit 2003/2004 hat der Begriff Stadttheater einen anderen programmatischen Inhalt bekommen. Das STM ist seitdem nicht nur ein Theater in der Stadt, sondern auch eines aus der Stadt für die Stadt. Zum Konzept gehört die Verbindung künstlerischer und sozialer Initiativen. Ergänzend kommt hinzu, dass er immer ein Ohr an der und für die Stadtgesellschaft, sprich die Moerserinnen und Moerser, bei der Realisierung theatraler Kampagnen und Projekte hat.