Stadtkirchengespräch in Moers Über die Freiheit, selbstbestimmt zu sterben

In der öffentlichen Diskussion wird über Sterbehilfe zumeist im Hinblick auf Menschen diskutiert, die körperlich schwerstkrank sind, denen Schmerzen drohen oder die bereits davon gepeinigt sind. Für ihren Sterbewunsch gibt es viel Verständnis. Was aber, wenn ein junger körperlich und geistig vollkommen gesunder Mensch um Hilfe zum Sterben bittet? „Was die neue Gesetzgebung für junge Menschen bedeutet, hat unsere Gesellschaft noch gar nicht richtig durchdrungen. Im Neukirchener Erziehungsverein haben wir uns intensiv damit beschäftigt und schließen nicht nur deshalb unsere Mitwirkung an Suizidassistenz aus“, sagt Pfarrerin Annegret Puttkammer, Direktorin des Neukirchener Erziehungsvereins. Und sie fordert: Es darf nicht einfacher sein, an ein Medikament zur Selbsttötung zu kommen, als an gute psychotherapeutische Behandlung. Die Theologin hat zu diesem Thema das Buch „Ich lass dich nicht allein“ veröffentlicht.