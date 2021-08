Energieversorger aus Moers : Gericht verurteilt Enni wegen irreführendem Kundenschreiben

Moers Grund ist ein Schreiben aus November 2019 zur angeblichen Kündigung und Anpassung von Vertragskonditionen, deren Verwendung das LG Kleve wegen mehrerer wettbewerbs- und AGB-rechtlicher Verstöße untersagt hat.

„Diese Pflicht zur Folgenbeseitigung ist ein großer Erfolg für den Verbraucherschutz und ein wichtiges Signal an alle Energieversorger“, sagt Holger Schneidewindt, Referent für Energierecht bei der Verbraucherzentrale NRW. „Nur so ist gewährleistet, dass alle betroffenen Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Fehlvorstellung durch das irreführende Kundenschreiben korrigieren können und einen möglichen finanziellen Schaden erstattet bekommen.“ Das LG Kleve gehe zu Recht davon aus, dass ohne das Berichtigungsschreiben einer nicht unerheblichen Anzahl der betroffenen Verbraucher die Unzulässigkeit des Handelns von Enni und damit ein möglicher Erstattungsanspruch unbekannt geblieben sei, so Schneidewindt.