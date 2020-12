Prozess in Moers : Sicherungsverwahrung nach Missbrauch von Kindern

Moers Ein 47 Jahre alter Kamp-Lintforter muss für unbestimmte zeit inter Gitter. Er wurde für schuldig befunden, sich in mindestens 64 Fällen an Kindern und Jugendlichen vergangen zu haben.

Ein Kamp-Lintforter, der Kinder und Jugendliche missbraucht hat, muss für unbestimmte Zeit ins Gefängnis. Die Auswärtige Strafkammer des Landgerichts Kleve verurteilte den 47-Jährigen wegen schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern in 38 Fällen, sexuellen Missbrauchs an Kindern in 18 Fällen und sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen in acht Fällen zu zehn Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Dabei schloss das Gericht ein früher ergangenes Urteil gegen den Mann in die Gesamtstrafe ein.