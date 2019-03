Demnächst soll es noch mehr in Moers geben: Geocacher planen Touren zu Geheimverstecken

MOERS 15 Personen gingen auf digitale Schnitzeljagd um das Moerser Schloss, die meisten davon zum ersten Mal. Sie suchten an der Skulptur von Hektors Abschied von Andromache, welche Tiere in den Haaren des Kopfes zu sehen sind, der auf seinem Schild abgebildet ist.

Oder sie fanden schließlich heraus, auf welches Gebäude die Büste des bekannten Pädagogen Adolph Diesterweg blickt. Am Ende bekamen sie sechs Buchstaben für ein Lösungswort heraus, das sie im Moerser Schloss in ein Logbuch eintrugen.

Die beiden Geocacher denken auch darüber nach, ein Geocaching für die Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort auszuarbeiten, erzählten sie. Eine konkrete Planung gebe es aber noch nicht. „Zurzeit gibt es nur eine Tour in Wachtendonk und die Moerser Entdeckertour um das Schloss. In anderen Ländern ist das Geocaching bekannter, zum Beispiel in den Niederlanden.“