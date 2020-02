Musik in Moers : Generationen-Quartett gibt ein Konzert auf Augenhöhe

Musik in Moers

Als „richtigen Knaller“ hatte Kulturmacher Rüdiger Eichholtz das Konzert des „David Friedman Generations Quartet“ angekündigt, das der Verein Kulturprojekte Niederrhein in Kooperation mit der Moerser Musikschule und dem Gymnasium Adolfinum organisierte.

Ob der Coup wirklich so gelungen und die Aula für den vielbeschworenen neuen Jazz-Sound die passende Location war, musste letztlich jeder Besucher für sich entscheiden.

Eichholtz jedenfalls zeigte sich sehr begeistert über die Möglichkeit, „in seiner alten Schule mal ein Konzert zu machen“. David Friedman ist einer der großen Vibraphon-Virtuosen, Marimba-Spieler und Komponisten unserer Zeit. Er hat an der Juilliard School in New York studiert und mit Horace Silver, Johnny Griffin, Wayne Shorter ebenso gearbeitet wie mit Luciano Berio und Leonard Bernstein.