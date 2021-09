Beachparty für Vierbeiner in Moers : Hunde wagen den Sprung ins kalte Wasser

Beachparty für Vierbeiner in Moers

Und ab geht’s! In der Saison ist das Schwimmbecken für Hunde tabu, aber bei der Beachparty durften sie nach Lust und Laune planschen. Foto: Norbert Prümen

Moers Gelungene Premiere für die Hunde-Beachparty im Solimare: Rund 1000 Gäste mit über 400 Tieren besuchten das Event. Für die Vierbeiner gab es kein Halten mehr. Die Organisatoren planen bereits fürs nächste Jahr.

Ein stetiges Kommen und Gehen herrschte auf dem Parkplatz am Solimare-Schwimmbad in Moers. Selbst aus Aachen und dem weiträumigen Ruhrgebiet kamen die Gäste. Große, kleine und kleinste Fellnasen kletterten aus dem Autos, während sich die Besitzer mit Hundedecke, Spielsachen und mobiler Klapptreppe auf den Weg ins Solimare machten. Weit über 400 Hunde erlebten puren Wasserspaß in drei Schwimmbecken. Rund 1000 Gäste begleiteten die Vierbeiner.