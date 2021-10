Aktion in Moers : Gelber Ansteckknopf wirbt fürs Impfen

Moers Initiativkreis Moers, SCI und Apotheker Simon Krivec möchten mit einer gemeinsamen Aktion die Impfbereitschaft steigern.

„Impfen? Ja bitte!“ steht auf der gelben Ansteckplakette. Und unten: „Ich bin geimpft.“ Im Zentrum: das Bild einer Spitze in Signalrot. Möglichst viele Moerserinnen und Moerser sollen den kleinen, aber auffälligen Button demnächst am Revers tragen und damit für das Impfen gegen Covid-19 werben. Guido Lohmann vom Initiativkreis Moers, der Moerser Apotheker Simon Krivec und Karl-Heinz Theußen vom SCI stellten die Aktion am Montag vor. „Es ist ein Haltungs- und Bekenntnis-Button“, sagte Theußen, der die Idee dazu hatte. Dabei ließ er sich von den gelben „Atomkraft nein, danke“-Buttons der 1970er und 80er Jahre inspirieren.

2000 „Impfen? Ja bitte!“-Buttons sind gedruckt worden, weitere könnten bei Bedarf schnell nachgeliefert werden, sagte Theußen. Der SCI will die Anstecker verteilen. Der Initiativkreis Moers gibt sie an seine Mitgliedsbetriebe ab (Bestellung unter kontakt@initiativkreis-moers.de), und Simon Krivec kündigte an, jeder der in der Adler-Apotheke, der Apotheke am Neumarkt, der Äskulap-Apotheke oder der Apotheke am Kö ein Impfzertifikat abhole, werde einen Anstecker erhalten. „Dann sind sie Ende des Monats weg.“