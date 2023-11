Orange Day in der Grafenstadt Moers gedenkt Opfern von Femiziden

In Moers werden am Montag, 20. November, 150 orangfarbene Holzkreuze hinter dem Rathaus aufgestellt. Sie stehen für die Frauen, die in diesem Jahr bis jetzt Opfer von Femiziden in Deutschland wurden. Jacqueline Rittershaus, Moerser Gleichstellungsbeauftragte, erklärt: „Mit der Installation soll plakativ die Zahl der Opfer dargestellt werden. Jedes Kreuz steht für eine getötete Frau, die nicht in Vergessenheit geraten darf.“ In Kooperation mit der Jugendeinrichtung ‚Die Box‘ der Caritas wurden die Kreuze in Rahmen der offenen Jugendarbeit erstellt und angebracht. „Uns ist der präventive Charakter wichtig. Die Auseinandersetzung mit der Thematik und Sensibilisierung ist ein wichtiger Aspekt der Aktion“, so Rittershaus.