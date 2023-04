Suchterkrankte Moers soll Gedenkstein für Drogentote bekommen

In anderen Großstädten wie Dortmund, Leipzig oder Freiburg gibt es sie längst: Kunstwerke im öffentlichen Raum – Steine oder Stelen –, die an Menschen erinnern, die den Kampf gegen die Sucht verloren haben. Auch in Moers soll es bald eine Gedenkstätte für die Hinterbliebenen von Drogentoten geben. Die Grafschafter Diakonie, die seit 25 Jahren die Drogenberatungsstelle an der Rheinberger Straße betreibt, hat das Aufstellen eines Gedenksteins angeregt. Anfang Mai stimmt darüber der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt ab.