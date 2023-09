Feierstunde in Moers Gedenkstein erinnert an verstorbene Drogenkranke

Die Klientinnen und Klienten der Drogenhilfe hätten sich diesen Ort gewünscht, berichtete Britta Dietrich-Aust, Leiterin der Einrichtung der Grafschafter Diakonie. In den letzten Jahren seien viele Drogenkonsumierende an Überdosierungen oder an den Langzeitfolgen des Konsums verstorben. Suchterkrankungen seien mit einem großen Stigma besetzt und Erkrankte würden mit negativen Stereotypen in Verbindung gebracht: „Der Stein ist daher auch ein Mahnmal für Gesellschaft und Politik, das Stigma der Suchterkrankung zu überwinden.“