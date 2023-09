Historiker Bernhard Schmidt Gedenkfeier für einen großen Moerser

Info

Privates Bernhard Schmidt wurde am 21. Mai 1943 in Ansbach als drittes Kind eines Landesgerichtsdirektors geboren. Nach dem Abitur in Kassel studierte er zunächst in Erlangen Romanistik und anschließend in Hamburg Betriebswirtschaft. 1967 heiratete er seine Frau Maren, mit der er bis zu seinem Tod zusammenblieb. Das Paar hat vier Kinder. Schmidt verstarb am 31. Juli 2023, an dem Tag, als sein letztes Buch „Moorsoldaten. Widerstand und Verfolgung von Arbeitern im Altkreis Moers“ die Druckerei verließ.



Berufliches Nach zwei mehrjährigen Aufenthalten in Spanien und Frankreich kam er vor 32 Jahren als Fachbereichsleiter für Sprachen an die Volkshochschule Moers, und war die letzten drei Jahre deren Leiter.



Forschung Bernhard Schmidt war 1995 Mitbegründer des Vereins „Erinnern für die Zukunft“, der sich gegen das Vergessen der Nazi-Greueltaten in Moers engagiert. Im Rahmen seiner diesbezüglichen Forschungen schrieb er mehrere Bücher, darunter sein 1994 erschienenes, bekanntestes Buch „Tatort Moers“.