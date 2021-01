Internationaler Holocaust-Gedenktag : Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Moers

Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Moers

Stolpersteine für zwei Männer an der Kirschenallee 11. Foto: Erinnern für die Zukunft e.V.

Moers Zum 27. Januar erinnern der Verein „Erinnern für die Zukunft“ und die NS-Dokumentationsstelle der Stadt Moers an den „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“.

In Moers soll an die mehr als tausend Widerstandsfamilien im Altkreis Moers erinnert werden, in denen es brutale Verhaftungen gab. Auch der mehr als 900 jungen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter – großenteils aus der ehemaligen Sowjetunion –, die hier zwischen 1941 und 1945 den Tod fanden, wird gedacht.