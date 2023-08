Immobilienmarkt in Moers Gebrauchte Eigentumswohnungen um 13 Prozent günstiger angeboten

Ein gebrauchtes Einfamilienhaus wurde in Moers im ersten Halbjahr 2023 für 467.000 Euro angeboten (konstant). Der Durchschnittspreis am Niederrhein liegt bei 448.000 Euro (minus 9 %). Für Reihenhäuser und Doppelhaushälften werden in Moers 349.275 Euro verlangt (minus 12 %). Der Quadratmeterpreis für eine gebrauchte Eigentumswohnung beträgt im Schnitt 2280 Euro (minus 13 %).