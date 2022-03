Ökumenische Andacht in Moers : Gebet und Gesang für den Frieden

Moers Evangelische und katholische Christen riefen zu Solidarität und Nächstenliebe auf.

200 Besucher kamen in das Gotteshaus am Kastell. Andrea Dieren, Vorsitzende des Pfarreirates von St. Martinus Moers, sprach zu ihnen. „Sind Sie schon einmal in Rom gewesen?“. Rom sei 1470 Kilometer von Moers entfernt, die ukrainische Hauptstadt Kiew 1670, also nicht viel weiter. Bisher sei ein Krieg in Europa, so nahe bei uns, unvorstellbar gewesen. Und sie sprach aus, was vielen Menschen in diesen Tagen durch den Kopf geht: „Wir stehen am Rande des Dritten Weltkriegs.“ Es sei ein Angriffskrieg von Wladimir Putin, auch wenn er es anders darstelle.