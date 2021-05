Erste Gastronomen in Moers öffnen ihre Terrassen : Die „große Freiheit“ im Stammlokal

Konstantin Schneider (Feinkost Schneiderei) freute sich: Zahlreiche Stammgäste riefen bei ihm an, um zu reservieren. Foto: Norbert Prümen

Moers Das Wetter war nicht durchgängig einladend, dennoch öffneten am Sonntag bereits einige Gastronomen in der Moerser Innenstadt ihre Terrassen für Gäste. Weitere Lokale wollen in den nächsten Tagen neu starten.

Von Sabine Hannemann

Claudia Brandstäter und Davide Brizzolara haben die Chance genutzt und sind spontan mit einem negativen Corona-Test in der Hand bei Konstantin Schneider in der „Feinkost Schneiderei“ eingekehrt. Sich in der Sonne räkelnd vor dem nächsten Schauer, das Gläschen Prosecco in der Hand, schwärmten die beiden Moerser von einer neuer Lebensqualität. „Am Abend haben wir einen Tisch im Scoozi bestellt“, erklärten sie. Am Nachbartisch sprachen Sascha, Diana und Sohn Sky von Glücksmomenten. „Endlich draußen etwas essen und trinken. Das ist die große Moerser Freiheit“, erzählten die Stammgäste von Konstantin Schneider.

Schon am Samstag klingelte bei Schneider pausenlos das Telefon. Rund 100 Stammgäste wollten reservieren. „So viele haben sich gefreut. Deshalb habe ich am Sonntag für sie geöffnet. Das ist ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung und für die Gastronomie und den Einzelhandel wie eine Befreiung“, erklärte der 39-Jährige. „Wir haben uns an alle Auflagen gehalten und jede noch so starke Regelung umgesetzt.“ Zwar habe er Essen „to go“ verkauft, aber sich auf der Terrasse draußen vor ein Lokal zu setzen, sei eben noch ein anderes Gefühl.

Info Impfbescheinigung oder Corona-Test notwendig Regelungen Für den Besuch der Außengastronomie gelten weiterhin strenge Regelungen. Vollständig Geimpfte legen ihren Impfpass oder eine entsprechende Bescheinigung vor. Wer schon eine Corona-Infektion hatte, benötigt ebenfalls einen Nachweis. Wer beides nicht nachweisen kann, braucht einen negativen Corona-Test, nicht älter als 48 Stunden.

In der Moerser Innenstadt bot die Adler-Apotheke am Sonntag Corona-Schnelltests an, damit die Menschen problemlos ein erstes Getränk in den geöffneten Außenbereichen genießen konnten. „Unser Beitrag am Sonntag für die Moerser Gastronomie“, erklärte Matthias Gruner, Geschäftsführer ASK-Dienstleistungs GmbH und mit der Adler-Apotheke zuständig für diesen Extra-Testservice. „In der Stadt sind wir alle gut untereinander vernetzt. Wichtig ist für die Stadt, mit einer gemeinsamem App ein einheitliches System zu etablieren, damit es weiter vorangeht“, so Gruner.

Bereits am Mittwoch kündigte sich dieser lang ersehnte erste Schritt an. Die sieben-Tage-Inzidenz war auch am Freitag unter 100 geblieben und lag damit seit fünf Werktagen unter der geforderten Marke, Ein Wert, der besonders für die Gastronomie weitreichende Konsequenzen hat. Die Gastronomen witterten endlich wieder Morgenluft, auch wenn mancher von den Lockerungen überrascht wurde.

So gab es nicht überall das erste kühle Bierchen, den wärmenden Kaffee. Das „Jedermann“ in Hülsdonk mit Café- und Restaurantbetrieb und einem Biergarten steckte noch in Renovierungsarbeiten. „Kam jetzt wirklich ein bisschen überraschend“, sagte Andrea Goer. Christian Hirschmann arbeitete gerade mit dem Presslufthammer und sanierte Räume. Goer: „Wir haben nach den vielen Monaten uns dazu entschieden, die Wiedereröffnung vernünftig zu machen.“ Ähnlich die Situation im Café Mondrian. Unter anderem wird gerade eine neue Kühltheke eingebaut.

Montag startet das Grafschafter Wirtshaus, Dienstag das Café Extrablatt. „Natürlich waren wir überrascht, dass es dann so schnell gegangen ist. Aber wir haben uns fit gemacht und alles vorbereitet, weil der Inzidenzwert kontinuierlich gesunken ist“, so Geschäftsführer Stipe Mazdar. Das Problem seien die Lieferungen der Brauereien. Draußen will er im Grafschafter Wirtshaus beispielsweise die komplette Speisekarten anbieten.