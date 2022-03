Festwoche in Moers : „Erinnern für die Zukunft“ hat Gastfamilien gefunden

Moers Im August sollen Mitglieder des Jugendsinfonieorchesters der Ukraine in Moers eine Festwoche mitgestalten. Im Mai ist eine Probewoche in Moers geplant. Die Suche nach Moersern, die die Musiker vorübergehend bei sich aufnehmen wollen, war erfolgreich.

Geplant ist die Probenphase in Moers vom 3. bis 19. Juni. „Wichtig ist, dass Jugendliche auch einmal aus dieser Situation herauskommen und wieder gemeinsam Musik machen können. Das ist die erste Möglichkeit des Orchesters in Frieden zusammen zu sein“, erklärt Ulrich Hecker.

Bürgermeister Christoph Fleischhauer ist sehr dankbar für das Engagement. „Gerade der sportliche und kulturelle Bereich sorgen für die Verständigung zwischen den Völkern. Ich hoffe, dass die Musik auch bei der Bewältigung der schlimmen Erlebnisse hilft“, so das Stadtoberhaupt. Er sichert seine Unterstützung für die Bereitstellung von Proberäumen zu. Die Konzertwoche im August wird durch mehrere Sponsoren möglich gemacht: Sparkasse am Niederrhein , Enni und die Kulturstiftung NRW.

Die Sparkasse am Niederrhein stellt zudem für ein Vorbereitungstreffen der Gasteltern Räume zur Verfügung. Es findet am 28. März, 18.30 Uhr im Casino der Sparkasse am Ostring in Moers statt. Konrad Göke, künstlerischer Leiter der Festwoche, wird über den aktuellen Planungsstand berichten. Eingeladen sind auch Vertreter der Awo und der Caritas. Sie verfügten mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über Fachkompetenz bei der Betreuung Geflüchteter mit zum Teil traumatischen Erlebnissen.