Alarm in Moers : Gasgeruch: Polizei sperrt Straßen rund um den Bahnhof in Moers

Moers UPDATE: Entwarnung: Polizei und Feuerwehr geben wieder alle Straßen rund um den Bahnhof frei. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten gefunden werden. Noch gibt es allerdings Staus auf den Straßen, der Bahnverkehr soll wieder anlaufen.UPDATE

Nach einem Gasalarm hat die Polizei den Moerser Bahnhof und benachbarte Straßen am Dienstag gegen 14.20 Uhr gesperrt. Nach ersten Meldungen soll bei Arbeiten in einem Haus an der Lotharstraße eine Gasleitung beschädigt worden sein. Anwohner nahmen Gasgeruch wahr. Die Moerser Feuerwehr ist im Einsatz. Die Sperrung betrifft das Bahnhofsgebäude, auch der Zugverkehr muss ruhen. Gesperrt sind außerdem der Bahnhof-Vorplatz, die Homberger Straße ab Heinrichstraße sowie die Lotharstraße ab Kreisverkehr in Richtung Kirschenallee und Ruhrstraße.