Tradition aus Moers Gardemusikzug Blau-Weiß wird 100

Karl Quade ist das älteste Mitglied des Spielmanns- und Gardemusikzug Blau-Weiß Moers Asberg. Bis zu seinem 87. Geburtstag kam er täglich in das Vereinsheim, das am alten Feuerwehrgebäude an der Asberger Straße liegt. Dort übte er Trompete. Jetzt lebt er im Johannes-Rau-Haus, das an der Essenberger Straße, 200 Meter südwestlich vom Bahnhof, liegt. „Eine Trompete hängt an seiner Zimmertür, damit er sein Zimmer sofort findet“, berichtet Gardemusikzug-Vorsitzender Michael Ballmann. „Er blickt gerne auf über 50 Jahre beim Gardemusikzug zurück. Jeden Donnerstag wird er zum Proben abgeholt.“