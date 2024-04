Gährliche Aktion Unbekannt stehlen vier Gullydeckel in Moers

Eine ganze Serie an Gullydeckeldiebstählen gab es im Sommer 2023: im August vor der Bushaltestelle „Moerser Heide“ an der Essenberger Straße, im Juli in der Innenstadt. Wie die Polizei damals mitteilte, hatte eine Gruppe Jugendlicher auf der Mittelstraße eine Schachtabdeckung herausgehoben und in den Schacht geworfen. Ein Zeuge rief seinerzeit die Polizei und wartete an dem offenen Schacht. So konnte er einen Radfahrer rechtzeitig vor dem Loch im Asphalt warnen und Schlimmeres verhindern. Zwei Tage zuvor bemerkte ein Radfahrer auf der Homberger Straße in Höhe der Bushaltestelle Kampmann einen fehlenden Gullydeckel am Fahrbahnrand.