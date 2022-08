Künstler aus Moers : Für Tom Westborn steht Musik an erster Stelle

Tom Westborn Foto: Udo Hollstein Foto: Udo Hollstein

Moers Der inzwischen in Dülmen lebende Künstler hat seine Autobiografie veröffentlicht. Darin erinnert er sich an seine Jugend in Moers und erzählt über eine psychische Erkrankung.

Von Lena Blank

Gymnasium in den Filder Benden, Moerser Musikschule, Martinstift und ein Konzert im Mondrian – das sind einige der Stationen im Leben des Musikers, Sprechers und Autors Tom Westborn. Nun hat der in Dülmen lebende Westborn seine eigene Autobiografie als Hörbuch veröffentlicht. Darin gibt er Einblicke in sein Leben als Musiker, aber auch als Volljurist und ehemaliger Anwalt und Verwaltungsangestellter. Außerdem gewährt er private Einblicke, indem er offen über seine psychische Erkrankung spricht. „Ich möchte andere mit meiner Geschichte auch inspirieren und gleichzeitig aufzeigen, dass eine psychische Erkrankung jeden treffen kann und nichts ist, für das man sich schämen muss“, so Tom Westborn.

In der Autobiografie spricht Westborn auch von den Anfangszeiten seiner musikalischen Karriere in seiner Heimatstadt Moers. „An Moers habe ich viele gute Erinnerungen. Hier habe ich meine ersten Konzerte gegeben, bin hier zur Schule gegangen.“ Ein Höhepunkt war für Westborn dabei das E-Gitarre-Spielen beim Chor Joyful Voices. Mit ihm hat der Moerser Konzertreisen nach Frankreich, Schweden und Amerika gemacht.

„Seit meinen Anfangsjahren in Moers steht die Musik für mich an erster Stelle“, sagt Tom Westborne. „Mir wurden dadurch aber auch andere Türen geöffnet und ich konnte mich in anderen Bereichen, wie dem Synchronsprechen, ausprobieren. Durch das Synchronsprechen war es wiederum erforderlich mich im Schauspiel coachen zu lassen. So bin ich auch auf das Bestätigungsfeld Film aufmerksam geworden. Schließlich habe ich schon als kleiner Junge in den Filder Benden Tom Sawyer gemimt, was sehr viel Spaß gemacht hat.“