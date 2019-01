74-jähriger Autofahrer fuhr auf Fahrzeug auf : Fünf Verletzte bei Unfall auf A42

Ein Hubschrauber landete auf der Fahrbahn. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Carsten Rehde/Carsten Rehder

Moers ) Zwei schwer und drei leicht verletzte Menschen sind die Folgen eines Unfalls am Donnerstag auf der A 42. Ein 74-Jähriger war mit seinem Nissan um 10.35 Uhr in Richtung Kamp-Lintfort unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Moers-Nord erkannte er zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm aufgrund einer Gefahrenstelle (verlorene Ladung eines Lkw) ihre Geschwindigkeit reduzierten.

Er prallte gegen das Heck eines VW vor ihm. Durch den Aufprall wurde dieser gegen einen weiteren VW geschoben. Der 74-Jährige verletzte sich schwer, ebenso der Beifahrer in dem VW, mit dem er zuerst kollidiert war. Der 34-jährige Fahrer sowie eine 32-Jährige wurden leicht verletzt. Die Fahrerin des dritten Fahrzeugs zog sich leichte Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme und für die Landung eines Rettungshubschraubers blieb die Fahrbahn eine Stunde gesperrt.

(RP)