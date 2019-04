Medizin in Moers : Fünf Genickbrüche in Bethanien geheilt

Fünf Genickbrüche in Bethanien geheilt

Medizin in Moers

Der Herr der Knochen in Bethanien, Christoph Chylarecki, musste jetzt gleich fünf Genickbrüche behandeln. Foto: Engel-Albustin, Bettina (ega)

Moers Chefarzt Christoph Chylarecki und sein Team retteten die Patienten vor drohender Querschnittslähmung.

Bei den Genickbrüchen handelte es sich zum Teil um Trümmerbrüche. „An sich sind solche Trümmerbrüche selten, aber bei einem Sturz können sie durchaus vorkommen“, berichtet der Unfallchirurg. Betroffen seien vor allem ältere Menschen. „Früher haben die Patienten solche Stürze oder den Transport ins Krankenhaus meist nicht überlebt. Aber heute sehen wir als Klinikärzte die Zunahme solcher Patientinnen und Patienten in unseren Notaufnahmen“, sagt Chylarecki. Der Grund: Die Menschen werden immer älter und sind bis ins hohe Alter mobil.

Allerdings sei bei älteren Menschen die Sturzgefahr deutlich höher. Im Zusammenwirken mit der Alterskrankheit Osteoporose kann es hier durchaus zum Genickbruch kommen. Dabei bemerken die Patientinnen und Patienten oft nicht einmal selbst, dass ihr Genick gebrochen ist. „Die Herausforderungen für uns Ärzte besteht darin, dass man in der Notaufnahme nach diesen seltenen Verletzungen intensiv suchen muss“, sagt der Chefarzt.

Als erfahrener Unfallchirurg weiß er wovon er spricht. „Um Genickbrüche in der Notaufnahme eindeutig festzustellen, müssen wir auf jeden Fall bestimmte radiologische Untersuchungen durchführen.“ Denn trotz verbesserter Therapiemöglichkeiten gilt auch heute: Ein unbehandelter Genickbruch führt zur Querschnittslähmung – oder zum Tod.

Allerdings hat die Medizin auch bei solchen lebensbedrohlichen Verletzungen heute bessere Möglichkeiten der Behandlung und der Heilung entwickelt. „Noch vor zehn bis fünfzehn Jahren erhielten Patientinnen und Patienten mit Genickbruch ein monströses Gestell mit dem Kopf und Rumpf für etwa sechs Monate ruhiggestellt wurden. Für die Patienten war das eine echte Qual,“ erinnert er sich. „Inzwischen können diese Brüche durch eine computerassistierte Operationstechnik innerhalb von einer Stunde versorgt werden. Die Schnitte am Hals oder am Hinterkopf sind klein, nur etwa fünf bis zehn Zentimeter lang.“ Die Chirurgen benötigen für den Eingriff spezielle Implantate und müssen über eine ausgereifte Operationstechnik verfügen. Entscheidend sei nicht zuletzt die Hand eines geübten Operateurs. „Die Operation spielt sich direkt am Rückenmark ab, das ist echte Millimeterarbeit. Der Operateur darf hier wirklich nicht den kleinsten Fehler machen“, sagt er.