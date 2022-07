Kultur in Moers : Führungen beleuchten Moerser Geschichte

Moers Um den Wandel der Stadt im 20. Jahrhundert geht es bei einer Führung mit dem Buchautor Wilfired Scholten. Anne-Rose Fusenig nimmt ihre Gäste dagegen mit ins 17. Jahrundert. In der Rolle einer historischen Persönlichkeit erzählt sie über die „goldene Zeit“ der Grafenstadt.

Eine Zeitreise vom alten in das moderne Moers erleben die Teilnehmer der Stadtführung am Sonntag, 7. August. Sie startet um 10.30 Uhr vor dem Haupteingang des Moerser Schlosses, Kastell 9.

Der Buchautor und Gästeführer Wilfried Scholten gibt bei dem Rundgang durch die Altstadt interessante Einblicke in die Stadtentwicklung im 20. und 21. Jahrhundert, in die Wirtschaft und den Verkehr. Dabei erläutert er auch den tiefgreifenden Wandel, den das ehemals kleinstädtische Moers durch den Bergbau erfahren hat. Die Teilnahme kostet pro Person 8 Euro.

Einen Blick in die oranische Zeit von Moers zeigt die Gästeführerin Anne-Rose Fusenig am Sonntag, 7. August, um 16 Uhr. Treffpunkt ist vor der SCI-Volksschule (Hanns-Albeck-Platz 2). Die Gästeführerin ist gewandet als Johanna von Schweichel, die von ihrem Schloss Lauersfort anreist und sich um die Nöte und Sorgen der Bürger von Moers kümmern will. Ihr Optimismus tat vor 400 Jahren den Moerserinnen und Moersern gut. Zu der Zeit wurde gerade die oranische Befestigungsanlage mit Wall und Stadtgraben gebaut. Viel Hab und Gut vernichtete der große Brand 1605. Der Neuaufbau der Häuser und die Verpflegung der vielen holländischen Arbeiter waren eine große finanzielle Herausforderung. Trotz aller Beschwerlichkeiten spricht man heute von der „goldenen Zeit“ für Moers unter oranischer Herrschaft. Beispielsweise gab es damals eine Armenspeisung. Im Anschluss an die heitere Führung kann sie auch in der Gegenwart eingenommen werden. Die Teilnahme an der Führung kostet pro Person 8 Euro ohne und 16 Euro mit Essen.