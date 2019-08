Gesundheit in Moers : Früh übt sich, was sich strecken will

Früh übt sich, was sich strecken will

Moers Die Moerserin Irina Stegt ist gelernte Choreografin und Tanzpädagogin. Sie bringt Kindern und Erwachsenen seit mehr als 20 Jahren den Ballett-Tanz näher. Und sie tritt Vorurteilen entgegen.

Mit Ballett verbindet man viele Vorurteile: Es sei nur für Kinder, insbesondere junge Mädchen, im Extremfall schädigend für den Körper und für Erwachsene nicht mehr zu erlernen. Die Choreografin und Tanzpädagogin Irina Stegt aus Moers will in ihrem Studio mit den Vorurteilen aufräumen.

Geboren wurde Stegt in Kasachstan. Seit ihrem zehnten Lebensjahr tanzt sie. Sie erfüllte sich 1998 ihren Traum, an der Sankt Petersburger Tanzschule Choreografie zu studieren. Ihr Diplom bestand sie mit Auszeichnung. Seit rund 20 Jahren unterrichtet sie Kinder und Erwachsene in Ballett und anderen Tanzrichtungen. In den vergangenen dreieinhalb Monaten leitete sie einen Vorschul-Intensiv-Ballettkursus für Fünf- bis Siebenjährige im Moerser Fitnessstudio Lady Fitness auf der Essenbergerstraße 3.