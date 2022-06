Prozession in Moers : Fronleichnam auf der Halde

Moers Zum ersten Mal feiern die Kirchengemeinden St. Josef und St. Martinus gemeinsam.

Am Donnerstag, 16. Juni, feiert die katholische Kirche Fronleichnam. Fronleichnam ist eines der sogenannten Ideenfeste, die Glaubenswahrheiten in den Mittelpunkt der Feier stellen. So wird am Fronleichnamstag die Anwesenheit Jesu in der Eucharistie in Brot und Wein gefeiert. Traditionell wird an diesem Fest eine Prozession veranstaltet, in der diese Glaubenswahrheit in der Gestalt der Hostie durch die Straßen getragen wird. In Moers feiern die beiden Kirchengemeinden St. Josef und St. Martinus das Fronleichnamsfest in diesem Jahr zum ersten Mal gemeinsam am Geleucht auf der Halde Rheinpreußen.