Wirtschaft in Moers Wie ein Unternehmen Wachstum mit Nachhaltigkeit verbindet

Besuch aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium bei der Firma Moers Frischeprodukte: Zu Gast war Ophelia Nick, Bundestagsmitglied aus dem Kreis Mettmann und Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Landwirtschaft. Moers Frischeprodukte ist seit 2018 ein Joint Venture der Dr. Oetker Gruppe und der Molkerei Gropper in Bissingen (Kreis Dillingen), 50 Kilometer nördlich von Augsburg. Auch wenn beide Partner zu jeweils 50 Prozent am Joint Venture beteiligt sind, wird es von der Molkerei Gropper geführt. Bereits im März hatte Landwirtschaftsminister Cem Özdemir die Molkerei in Bissingen besucht.