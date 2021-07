Kultur in Moers : Freiluft-Schau: Bilder aus 50 Jahren Festival

Moers „Leichtsinn“ heißt die Ausstellung, die auf Fotoleinwänden in der Moerser Innenstadt zu sehen ist.

Mit leichtem Sinn und einem verträumten Blick nach oben sollen die Besucher durch die Moerser Innenstadt spazieren und die Exponate entdecken, wünschen sich Jeanne-Marie Varain und die Macher der Ausstellung „Leichtsinn“ über 50 Jahre Moers-Festival. Das Jubiläum wird ein ganzes Jahr lang gefeiert. Die neue Geschäftsführerin der Moers-Kultur-Gesellschaft hatte in die „Röhre“ eingeladen, um dort mit alten und neuen Jazz-Fans ins Gespräch zu kommen. 50 großflächige Fotoleinwände sind überall in der Innenstadt aufgespannt worden. Sie zeigen neben den Stars auf der Bühne auch die kleinen Augenblicke, die glücklichen Gesichter im Publikum, Trubel im Park und auf dem Markt.

Ein Lieblingsbild ist beispielweise „Die Umarmung“: Ein Paar steht eng umschlungen mitten im Freizeitpark-See, im Hintergrund sieht man ein weiteres Paar auf einer Picknickdecke und ein Auto, das einen Hinweis auf das Jahr gibt, 1976: ein Renault R4. Sinnbild für die friedliche und gemeinschaftliche Atmosphäre, die typisch ist für das Pfingstfestival. Es erinnert unwillkürlich an die bekannten Bilder des Woodstock-Festivals im US-Bundesstaat New York im Jahr 1969. Fotograf Peter Oelker, damals Zeitungs-Praktikant, hatte den Moment eher zufällig im Park eingefangen.

1972 war das Geburtsjahr des MoersFestivals. Unter dem Motto „50 Jahre Moers“ gibt es zahlreiche Aktionen, Konzerte und Veranstaltungen bis Pfingsten 2022. Die Ausstellung „Leichtsinn“ mit 50 großformatigen Festival-Fotos und Zusatzinfos per QR-Code ist nun als Freiluft-Ausstellung in der ganzen Innenstadt zu bewundern.

Wer nicht nur mit offenen Augen, sondern auch mit gezücktem Smartphone auf Entdeckungsreise geht, kann noch mehr Geschichten hinter den Bildern erleben. Die ganze Geschichte begann in der Kneipe „Die Röhre“, Station Nr. zehn der Ausstellung. Der Text, den man über einen QR-Code am Eingang öffnen kann, verrät, dass Woodstock tatsächlich eine der Inspirationen für ein eigenes Open-Air-Festival in der Grafenstadt gewesen ist. Freie Spielformen des Jazz sollten hier eine Bühne bekommen, so hatten es Burkhard Hennen und seine Mitstreiter im „Lokal und Forum für kulturelle und politische Diskussionen“ beschlossen.