Badesaison in Moers gestartet : Freibäder sorgen für Urlaubsfeeling

Trotz der nicht ganz so warmen Temperaturen wagten einige Wasserratten den Sprung ins kühle Nass am Bettenkamper Meer. Foto: crei Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Dank der niedrigen Innzidenz im Kreis Wesel öffneten auch in Moers am Samstag die Freibäder Solimare und Bettenkamper Meer. Welche Hygienebestimmung und Einlassbeschränkungen sind zu beachten?

Startklar für die Saison sind die Moerser Freibäder Solimare und das traditionsreiche Naturbad Bettenkamper Meer. Auch wenn am Samstag das Wetter sich etwas bedeckt gab, die Freude endlich wieder Bahnen zu ziehen, war groß. „Alle sind richtig happy. Die ersten Stammgäste waren schon da“, so die Beobachtung von Silke Wissigkeit.

Die Enni-Fachangestellte managt den Einlass. Wie im letzten Jahr läuft der Ticketverkauf online, die Anzahl der Badegäste ist auf 500 begrenzt. Zwei Zeitfenster von jeweils drei Stunden sind am Wochenende möglich. 197 online-Buchungen lagen für den Nachmittag vor, den Vormittag wählten 65 Gäste. Auf der Liegewiese haben es sich kleinere Gruppen gemütlich gemacht. Die Strandbar hat ebenfalls geöffnet. „Ein tolles Gefühl, jetzt hier draußen zu sitzen“, bestätigt Café-Besucher Klaus. Zu den ersten Badenixen gehören Greta (14) und Linda (13) aus Asberg. 21 Grad Wassertemperatur ist in Ordnung für sie. „Die Buchung hat super geklappt“, erklären sie. Andere Freibäder kennen sie auch. Für das Bettenkamper Meer haben sie sich entschieden, „weil das Naturwasser ein bisschen an Urlaub am Meer erinnert.“ Björn Zimmermann gehört ebenfalls zu den ersten Gästen. „Ich habe mich super gefreut, dass jetzt der Badesommer losgehen kann.“ Für Silke Wissigkeit garantiert die Gästebeschränkung eine gute Verteilung auf der Liegewiese und die Einhaltung von Abständen. „Regeln und Bettenkamp-Feeling leben unsere Dauergäste den Neuen vor. In jedem Fall geht es jetzt bergauf, und ich hoffe, dass es lange so bleibt.“ Pünktlich zum Start gibt es für die kleinen Besucher ein neues Spielgerät, das jedoch noch vom TÜV abgenommen werden muss.