Solimare und Bettenkamper Meer Moerser Freibadsaison beginnt erst bei gutem Wetter

Läuft alles nach Plan, hofft der Bereichsleiter wieder auf eine normale Saison mit geöffneten Rutschen-Anlagen und auch dem ein oder anderen Event. So wird es im Bettenkamper Meer nach dem Kaffeeklatsch zum Saisonstart auch wieder das Badewannenrennen geben, das Enni mit dem dortigen Freundeskreis und der DLRG Moers am 29. Juli ausrichten wird. Zum aktuell noch nicht terminierten Saisonfinale wird es für hartgesottene Schwimmfreunde im Naturbad auch wieder das Eisbärenschwimmen geben. Im Solimare endet die Schwimmsaison am 3. September, am 10. September kommen in der Anlage aber noch Vierbeiner und ihre Frauchen und Herrchen beim Hundeschwimmen auf ihre Kosten.