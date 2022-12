Frauen Union Moers Rückblick auf ein bewegtes Jahr

Ende März 2022 gründete sich die Frauen Union Moers neu, um seitdem alle vier bis sechs Wochen zu einer Veranstaltung oder einer besonderen Aktion einzuladen. Und so blicken die Mitglieder auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Mitte April wurde zum Beispiel ein pinkfarbener Schal an einen Baum an der Stadtgrenze von Moers und Neukirchen-Vluyn gebunden, um für eine nachhaltigere Rohstoffnutzung und gegen einen drohenden Kiesabbau in der Nachbarstadt Flagge zu zeigen. Außerdem luden die Frauen Stephan Nies, Mitglied der Flüchtlingshilfe Moers-Mitte, ins Café Lyzeum ein, der über die Flüchtlingsarbeit in der Grafenstadt berichtete.