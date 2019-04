Nach tödlichem Autorennen in Moers : Jetzt soll international nach dem Unfallfahrer gesucht werden

Moers Der 21-jährige Autofahrer, der in Moers für den Tod einer Frau verantwortlich sein soll, soll nun auch im Ausland gesucht werden. Die deutsche Justiz will einen internationalen Haftbefehl erwirken.

Der tatverdächtige Unfallfahrer des mutmaßlichen Autorennens in Moers, bei dem eine unbeteiligte 43-Jährige starb, soll nun auch mit internationalem Haftbefehl gesucht werden. Die notwendigen Schritte seien veranlasst worden, sagte Staatsanwalt Sebastian Noé von der Staatsanwaltschaft Kleve am Dienstag. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten am Montag den Namen und Fotos des 21-jährigen Mannes veröffentlicht, gegen den in Deutschland bereits ein Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden ist. Die Polizei geht davon aus, dass der Kosovare Deutschland verlassen will oder bereits verlassen hat.