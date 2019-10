Fotos und Ferienprogramm : So schön ist der Herbst

Grafschaft Die offene Einrichtung „Seestern“ organisiert für Kinder jeden Tag eine neue Aktion.

Tolle Ideen, was sich in der zweiten Herbstferienwoche alles anstellen lässt, haben zum Beispiel die Mitarbeiter der Grafschafter Diakonie. Die offene Einrichtung für Kinder „Seestern“ organisiert für alle Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren vom 14. bis zum 25. Oktober an jedem Tag eine neue Aktion. Beim „Herbstturnier“ am 22. Oktober lösen die Jungen und Mädchen zum Beispiel knifflige Aufgaben auf dem Spielplatz am Dresdener Ring.