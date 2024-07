Hinweis der Moerser SPD-Fraktion Förderprogramm für begabte Azubis – so viel Geld gibt es

Die Stiftung beteiligt sich am Pilotprojekt „Begabte Auszubildende und Fachkräfte in der Förderung der Begabtenförderungswerke“ (BAFF) des Bundesbildungs- und Forschungsministeriums. Damit sollen junge Menschen gefördert werden, die sich gesellschaftspolitisch engagieren und sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen. Mit dem Azubi-Stipendium unterstützt die Friedrich-Ebert-Stiftung die zukünftigen Fachkräfte in ihrer Rolle als Verantwortungsträger in Beruf und Gesellschaft. „Das ist eine mehr als sinnvolle Sache“, unterstreicht Hüskes die Bedeutung einer solchen Förderung. Davon könnten insbesondere begabte junge Menschen aus eher prekären Verhältnissen unterstützt werden, die sich selbst häufig für weniger begabt halten.