Geplante Flüchtlingsunterkunft in Moers Kläger wollen Entscheidung im Eilverfahren

Wie berichtet, liegen der Stadt Moers drei Nachbarklagen gegen die Ende November erteilte Baugenehmigung für eine Flüchtlingsunterkunft am Länglingsweg in Schwafheim vor. Wie die Interessengemeinschaft (IG) Schwafheim jetzt mitteilt, haben die drei Kläger – allesamt Mitglieder der IG – am 19. Januar zeitgleich zur Klage jeweils auch einen Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung eingereicht.