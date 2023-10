Flüchtlingsunterkundt statt Parkhaus Moerser SPD lehnt Vorschlag ab

Die Ratsfraktion von CDU und Grünen wollten sich auf Anfrage der Redaktion nicht zum Vorschlag äußern. Die Initiative hatte zuvor einen offenen Brief unter anderem an die Stadtratsfraktionen und den Bürgermeister geschickt. Sie hält den Bau einer Flüchtlingsunterkunft auf dem Grundstück am Länglingsweg aus mehreren Gründen für unzulässig. Unter anderem widerspreche die geplante Unterkunft dem Gebietscharakter des Wohngebietes, heißt es. Die Initiative hat eine Rechtsanwaltskanzlei mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt und droht der Stadt mit Klage. Die Baugenehmigung für das Grundstück am Länglingsweg steht noch aus.