Bei Kontrolle in Moers Flüchtiger Autofahrer schleift Polizisten mit

Als der Mann in sein Auto steigen wollte, wollte ihn einer der Polizeibeamten zurückhalten. Der Moerser riss sich los, stieg in seinen Mercedes ein und wollte wegfahren. Der 43-jährige Beamte der Polizeiwache Süd, der versuchte den Moerser an einer Weiterfahrt zu hindern, wurde beim Hineinbeugen in das Auto über die geöffnete Fahrertür einige Meter mitgeschleift, bis er sich befreien konnte. Er erlitt leichte Verletzungen, blieb aber dienstfähig.