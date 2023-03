Wirtschaft in Moers Firmengründer aus Liebe zu Kalendern

Der Ikea-Katalog in gedruckter Form ist längst Geschichte, nachdem er durch einen Online-Katalog im Internet ersetzt wurde. „Die Medienwelt verändert sich rasant“, sagt Andreas Deppert. „Viele Medien in gedruckter Form werden durch Online-Medien abgelöst, wie Kataloge oder Zeitschriften. Aber Terminkalender, die auf dem Tisch stehen oder liegen oder an der Wand hängen, wird es immer geben.“ Deppert ist Kalenderliebhaber. „Menschen schauen am Tag 9,8-mal auf solche Kalender“, erzählt er begeistert. „Deshalb kann ein Kalender ein wichtiger Werbeträger sein.“