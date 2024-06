Feuerwehreinsatz in Moers Essen auf Herd angebrannt – Straße musste gesperrt werden

Moers · Am 19. Juni wurde die Polizei zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Rauch aus einem Fenster an der Uerdinger Straße führte zur Straßensperrung. Es gab weder Personen- noch Gebäudeschaden.

20.06.2024 , 12:46 Uhr

Angebranntes Essen, das auf dem Herd vergessen wurde, sorgte in Moers für einen Einsatz der Feuerwehr. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Am Mittwochnachmittag, 19. Juni, hat die Polizei gegen 16 Uhr Kenntnis von einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus an der Uerdinger Straße erhalten. Bei Eintreffen der ersten Streifenwagen konnte Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss wahrgenommen werden. Für den folgenden Einsatz der Feuerwehr musste die Uerdinger Straße zwischen der Rheinhausener Straße und der Xantener Straße (“U-Kreuzung“) gesperrt werden. Ursächlich für die Rauchentwicklung war – nach ersten Erkenntnissen – angebranntes Essen auf dem Herd. Es entstand weder Personen- noch Gebäudeschaden. Nach gründlicher Durchlüftung konnten alle Personen wieder in ihre Wohnungen zurück.

(lst)